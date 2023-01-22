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يسهم في تحفيز المنظومة التجارية واستدامة الشركات

التجارة تنشر لائحة نظام الشركات الجديد

2023-01-22 الساعة 2:02
التجارة تنشر لائحة نظام الشركات الجديد
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وزارة التجارة، اليوم الأحد، اللائحة التنفيذية لسريان نظام الشركات الجديد والذي سيسهم بدوره في تحفيز المنظومة التجارية واستدامة الشركات وتطورها، موجهة التهاني لقطاع الأعمال على بدء سريان نظام الشركات الجديد.

وللاطلاع على النظام واللائحة التنفيذية يمكن الضغط هنا.

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سريان نظام الشركات

دخلت الشركات العاملة في المملكة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023، مرحلة جديدة بعد سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، في إطار استكمال تحديث وإصلاح التشريعات والنظم التجارية والاستثمارية في المملكة.

وبحسب مختصين فإن التشريعات الجديدة تنظم الاستثمار والتجارة في البلاد ومبنية على أسس واضحة وشفافة، موضحين أن توجه المملكة ينصب نحو تطوير وتنمية القطاع الخاص، إلى جانب جلب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي من الضروري تهيئة البيئة الخصبة والقاعدة المتينة.

وبين الخبراء أن النظام الجديد يقضي على ظاهرة التستر التجاري من السوق المحلية ويمتاز بالمرونة التي تدعم الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة وكذلك رواد الأعمال.

من جانبه، ذكر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن النظام يعد أحد إنجازات رؤية 2030، ويبدأ سريان العمل به ليكون محفزا للمنظومة التجارية وتنميتها، ومحققًا لتطلعات الشركات العائلية ورواد الأعمال.

وكانت الوزارة والهيئة قد أوضحتا في وقت سابق آلية تطبيق النظام الجديد امتداداً لجهودهما المشتركة في تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق النظام بما يسهم في تحقيق أهدافه.

 

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