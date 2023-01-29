التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري أذربيجان تجلي دبلوماسيها من إيران الحويزي رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية والرزيزاء والشعيلي نائبين أزمة جديدة تطيح بثاني وزير في الحكومة البريطانية ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في عدة مناطق الانضباط تُغرم الهلال 100 ألف ريال الراجحي في صدارة المشاركين بـ باها – حائل 2023 وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية أمين الجامعات: غلق تخصصات لا تحتاجها سوق العمل في 70 كلية قريباً تسهيلات مرنة يمنحها نظام الشركات الجديد لرواد الأعمال
كشفت وزارة التجارة، طريقة شطب السجل التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة ــ التضامن ــ التوصية البسيطة ــ المساهمة ــ المساهمة البسيطة.
وأوضحت التجارة، في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها بموقع “تويتر”، الطريقة قائلة إنه يتم ذلك عن طريق:
– الدخول على الخدمة e.mc.gov.sa.
– تعبئة النموذج وتقديم الطلب.
– اعتماد الطلب.
– شطب السجل التجاري.
وكانت وزارة التجارة قررت في وقت سابق، نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال والتي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال في المملكة.
وتوفر المنصة والفروع المكانية للمركز خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.