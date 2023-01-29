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التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

2023-01-29 الساعة 2:29
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة التجارة، طريقة شطب السجل التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة ــ التضامن ــ التوصية البسيطة ــ المساهمة ــ المساهمة البسيطة.

4 خطوات

وأوضحت التجارة، في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها بموقع “تويتر”، الطريقة قائلة إنه يتم ذلك عن طريق:

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– الدخول على الخدمة e.mc.gov.sa.

– تعبئة النموذج وتقديم الطلب.

– اعتماد الطلب.

– شطب السجل التجاري.

نقل الشطب

وكانت وزارة التجارة قررت في وقت سابق، نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال والتي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال في المملكة.

وتوفر المنصة والفروع المكانية للمركز خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.

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