Icon

مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry Icon سبب ارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج Icon أهالي وزوار العاصمة المقدسة يستمتعون بأجواء الإجازة المطولة Icon سلسلة أخطاء تجبر وزيرة الدفاع الألمانية على الاستقالة Icon تقني تبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل الثالث Icon مواطن في قبضة الأمن لحيازته 39 كجم من الحشيش Icon وظائف بشركة أرامكو روان للحفر بعدة تخصصات Icon المفتي يدشن برنامج الأمن الفكري بشعار دور الفتوى في أمن المجتمع Icon مصادرة 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال Icon توسعة طيران ناس ستجعل الرياض أفضل الوجهات السياحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يهدف لدعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

التجارة: سريان نظام الشركات الجديد اعتبارًا من الخميس

2023-01-16 الساعة 2:00
التجارة: سريان نظام الشركات الجديد اعتبارًا من الخميس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن نظام الشركات الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس المقبل.

وقالت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، تبقى 3 أيام على سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة

Img

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

مرونة عالية

وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام الشركات الجديد بهدف تحقيق مرونة عالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية المتعلقة بها.

يذكر أن النظام الجديد أزال العديد من القيود في جميع مراحل تأسيس الشركات، والقيود على أسمائها، بجانب استحداث شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة” ليلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا

الرياضة
درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة
صحة وطب‎

درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة

صحة وطب‎
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

الرياضة
رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة
تكنولوجيا

رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة

تكنولوجيا
كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة
حصاد اليوم

كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة

حصاد اليوم
التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...
الرياضة

التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%
السوق

الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%

السوق
رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...
الرياضة

رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...

الرياضة