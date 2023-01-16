التجارة: سريان نظام الشركات الجديد اعتبارًا من الخميس

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن نظام الشركات الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس المقبل.
وقالت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، تبقى 3 أيام على سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023.
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام الشركات الجديد بهدف تحقيق مرونة عالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية المتعلقة بها.
يذكر أن النظام الجديد أزال العديد من القيود في جميع مراحل تأسيس الشركات، والقيود على أسمائها، بجانب استحداث شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة” ليلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.