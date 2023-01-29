Icon

مراكز عبور تعلن عن وظائف شاغرة للنساء في الرياض والدمام Icon 21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم Icon إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف تعليمية شاغرة في عدد من التخصصات Icon 3 مدن تسجل أعلى حرارة بـ 32 مئوية والصمان الأدني Icon توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان Icon تنبيه من حالة مطرية على العرضيات تستمر لـ 8 مساء Icon المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف شاغرة Icon رؤية 2030 أعادت اكتشاف الموروث الثقافي والحضاري للمملكة وصولاً للعالمية Icon السعودية للخدمات الأرضية تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها سداد المقابل المالي ونشر قرار التصفية

التجارة: 7 خطوات لـ تصفية الشركات

2023-01-29 الساعة 12:15
التجارة: 7 خطوات لـ تصفية الشركات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن خطوات تصفية الشركات، والخاصة بشركة (ذات المسؤولية المحدودة،  التضامن، التوصية البسيطة).

ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح خطوات تصفية الشركات.

قد يهمّك أيضاً
Img

إيران ستحصل على سلاح نووي خلال أسابيع

Img

إيداع 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

خطوات تصفية الشركة

1ـ الدخول على الخدمة e.mc.gov.sa

2ـ اختيار عملية تصفية الشركة.

3ـ تعبئة النموذج وتقديم الطلب.

4ـ مراجعة الطلب والاعتماد.

5ـ سداد المقابل المالي ونشر قرار التصفية لمدة 30 يوماً.

6ـ تقديم طلب شهر انتهاء التصفية وسداد المقابل المالي ونشره

7ـ تقديم طلب شطب السجل التجاري.

وفي حالة أن الشركة لم تزاول العمل يتم نشر قرار التصفية وتقديم طلب السجل التجاري بشكل مباشر.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا...
السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86 دولارًا...

السوق
صبي يقتل والدته لرفضها شراء لعبة له
غرائب

صبي يقتل والدته لرفضها شراء لعبة له

غرائب
علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة
العالم

علبة بيتزا فضحت موقع أندرو تيت للشرطة

العالم
عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك...
السعودية اليوم

عرض أقدم الدوريات الأمنية الميدانية بمهرجان الملك...

السعودية اليوم
ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به...
الرياضة

ثلاثية الريال ضد أتلتيكو مدريد تصعد به...

الرياضة
تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة...
السعودية اليوم

تحذير للأرصاد من طقس مكة المكرمة والمدينة...

السعودية اليوم
سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل...
حصاد اليوم

سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل...

حصاد اليوم
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الخميس

الرياضة