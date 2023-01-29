التجارة: 7 خطوات لـ تصفية الشركات

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كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن خطوات تصفية الشركات، والخاصة بشركة (ذات المسؤولية المحدودة، التضامن، التوصية البسيطة).
ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح خطوات تصفية الشركات.
1ـ الدخول على الخدمة e.mc.gov.sa
2ـ اختيار عملية تصفية الشركة.
3ـ تعبئة النموذج وتقديم الطلب.
4ـ مراجعة الطلب والاعتماد.
5ـ سداد المقابل المالي ونشر قرار التصفية لمدة 30 يوماً.
6ـ تقديم طلب شهر انتهاء التصفية وسداد المقابل المالي ونشره
7ـ تقديم طلب شطب السجل التجاري.
وفي حالة أن الشركة لم تزاول العمل يتم نشر قرار التصفية وتقديم طلب السجل التجاري بشكل مباشر.