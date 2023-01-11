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ميزة متواجدة بالفعل في تليجرام

التحديث الجديد من واتساب يعد بمزيد من الخصوصية

2023-01-11 الساعة 4:36
التحديث الجديد من واتساب يعد بمزيد من الخصوصية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يقدم تطبيق المراسلة الفورية واتساب، تحديثات ومميزات جديدة لمستخدميه لجعل تجربة الاستخدام أفضل لهم يومًا بعد يوم، وفي هذا الإطار تم إصدار تحديث جديد يعد بمزيد من الخصوصية.

وبحسب موقع WABetaInfo فإن التطبيق يقدم ميزة حفظ الرسائل في التحديث الجديد، والتي وُصفت بأنها ترياق مضاد لمسح الرسائل.

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ميزة تنافس تيليجرام

وتتواجد هذه الميزة بالفعل على تطبيق تليجرام Telegram، ويبدو على أنه تحت ضغط المنافسة بين التطبيقين، قرر واتساب أيضًا تضمين نفس الخاصية في التحديث الجديد.

وتعد الشركة الأم Meta المالكة للتطبيق، بأن تلك الميزة ستكون أكثر خصوصية من التطبيقات الأخرى، فإذا أراد المستلم حفظ رسالة من الطرف الآخر، فسيتعين عليه أولًا الحصول على إذنه.

وعلى ذلك، سيتم إرسال محاولة حفظ الرسالة كطلب إلى المرسل الذي سيقرر ما إذا كان سيسمح بحفظ الرسالة أم لا.

ولفت الموقع التكنولوجي، إلى أنه بحفظ الرسالة، سيُمنع الطرف الآخر من محاولة حذفها ضمن خيار الحذف للجميع.

موعد طرح ميزة واتساب الجديدة

تأتي خاصية الرسائل التي يتم الاحتفاظ تحت مُسمى خيار Kept Messages، ويتم حاليًا اختبارها مع مجموعة صغيرة من المستخدمين في النسخة التجريبية.

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم تضمينها في نسخة WhatsApp الرسمية.

التحديث الجديد من واتساب يعد بمزيد من الخصوصية

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