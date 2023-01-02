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بناء على تقارير الأرصاد

التدريب التقني بالقصيم : تعليق الدراسة الحضورية غدًا

2023-01-02 الساعة 6:02
التدريب التقني بالقصيم : تعليق الدراسة الحضورية غدًا
المواطن - واس

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أعلنت إدارة تعليم القصيم تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

منصة مدرستي

وأوضحت أن الدوام سيكون عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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كما قررت إدارة التدريب التقني بالمنطقة اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في منشآتها ليوم غد.

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