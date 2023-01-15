التدريب التقني بالقصيم يعلن مواعيد القبول للفصل الثالث

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعدلها، ومرحلة البكالوريوس للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي 1444هـ.

التدريب التقني

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس أحمد بن علي الحمودي أن مواعيد التسجيل اعتباراً من 29 / 06 / 1444 هـ، وحتى تاريخ 04 / 07 / 1444هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي والمقررات التكميلية ( مسارات ) بالكليات التقنية للبنين في بريدة وعنيزة والرس والكلية التقنية للبنات ببريدة ، واعتباراً من تاريخ 07 / 07 / 1444هـ حتى تاريخ 11 / 07 / 1444هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية ، وأن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.