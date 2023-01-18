التدريب التقني بعسير يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، عن بدء القبول ببرامج البكالوريوس في الكليات التقنية وفي برامج المقررات التكميلية بالمنطقة “للبنين والبنات” – “صباحي ومسائي” اعتبارًا من يوم الأحد القادم وعلى مدى خمسة أيام.
كما أعلنت الكلية عن بدء القبول في برامج الدبلوم بالكليات التقنية “بنين، وبنات” – “صباحي ومسائي”، وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري, ولمدة خمسة أيام وذلك عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية “قبولي”.
ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات.