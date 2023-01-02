التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بعد غدًا 15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحائل والدوادمي وعفيف أفضل 3 أهداف في الجولة الـ11 بدوري روشن الأمير هاري: أرغب باستعادة التواصل مع والدي وشقيقي أمن الطرق يحذر قائدي المركبات في الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس القويعية توقعات بأمطار غزيرة وفرص للسيول على 5 مناطق حتى صباح الغد
أعلن التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، تعليق التدريب الحضوري والتحول إلى التدريب عن بُعد غدًا الثلاثاء.
وقال حساب التدريب التقني بموقع “تويتر” “بناء على ما وُرِد من الجهات المختصة و المتابعة للحالة الجوية تقرر تعليق التدريب الحضوري والتحول إلى التدريب عن بعد يوم غد الثلاثاء في منشآت التدريب التقني بـ جدة ورابغ”.
كما قررت إدارة التدريب التقني بمنطقة القصيم اعتماد التدريب عن بُعد وتعليق التدريب الحضوري في منشآتها ليوم غد.
يذكر أن إدارة تعليم مكة قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.
وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم الثلاثاء 10 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.