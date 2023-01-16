التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

فترة التسجيل

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن فترة التسجيل للفصل الثالث من عام 1444هـ في مرحلة البكالوريوس للفترتيْن الصباحية والمسائية ستبدأ من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 4 رجب 1444هـ، فيما ستبدأ مرحلة الدبلوم الصباحية والمسائية من يوم الأحد 7 رجب 1444هـ إلى يوم الخميس 11 رجب 1444هـ وسيكون التقديم متاحًا في جميع المنشآت التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق السعودية عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :Adm.tvtc.gov.sa.

رفع الكفاءة العلمية

وأضافت أن جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، في تخصصات نوعية، يحتاج إليها سوق العمل؛ وهو ما يؤهّلهم ليكونوا بنية أساسية، تساهم في نهضة المجتمع وتقدّمه.

يذكر أن عدد المتدربين والمتدربات المقبولين خلال الفصل التدريبي الثاني بلغ أكثر من 52 ألف متدرب ومتدربة بكافة منشآت التدريب التقني بالمملكة.