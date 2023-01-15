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التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث

2023-01-15 الساعة 7:48
التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث
المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، عن بدء قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية “بنين – بنات” وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة، اعتبارًا من يوم الأحد 7 من شهر رجب الموافق 29 يناير 2023م ولمدة خمسة أيام عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية “قبولي”.

شروط الالتحاق

ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات.

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وأكدت الإدارة حرص منظومة التدريب التقني والمهني على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية .

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