اختبار سريع ومجاني يكشف العمر الحقيقي لـ القلب تشيلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة كريستال بالاس التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث الإطاحة بمواطن لاعتدائه على آخر بعد النصب عليه التمر والقهوة السعودية يتصدران ضيافة أهالي القصيم لزوار وادي الرمة وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار أبرز محطات في مسيرة شايع النفيسة مسؤول فندق: وفرنا الكبسة والجريش للاعبي برشلونة 58 ألف أسرة استفادت من خدمات المودة خلال عام 2022 تعادل الهلال والعدالة في الشوط الأول
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، عن بدء قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية “بنين – بنات” وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة، اعتبارًا من يوم الأحد 7 من شهر رجب الموافق 29 يناير 2023م ولمدة خمسة أيام عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية “قبولي”.
ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط من خلال البوابة الإلكترونية وتعبئة الطلب مع مراعاة دقة إدخال البيانات.
وأكدت الإدارة حرص منظومة التدريب التقني والمهني على استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية .