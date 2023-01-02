التدريب عن بعد غدًا في تقني المدينة المنورة

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة، تحويل التدريب إلى نظام التدريب عن بعد غدًا الثلاثاء؛ بسبب تقارير الطقس.
وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد يعلن التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن استمرار تحويل التدريب عن بعد ليوم غدٍ الثلاثاء 10/ 6/ 1444هـ في المنشآت التدريبية بـ المدينة المنورة ومحافظات المهد والحناكية وبدر وخيبر وينبع والعيص.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء بمدارس المنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.