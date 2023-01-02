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التدريب عن بعد في تقني الرياض غدًا

2023-01-02 الساعة 10:46
التدريب عن بعد في تقني الرياض غدًا
المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن تعليق التدريب حضورياً ليوم غدٍ الثلاثاء في المنشآت التدريبية التابعة لها بمحافظات المنطقة من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية وذلك في كل من العاصمة الرياض، ومحافظات الدوادمي، وشقراء، وعفيف، والقويعية، والمجمعة، والزلفي، والأرطاوية، والمزاحمية، وثادق، وسدير.

التدريب عن بعد

وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واعتماد العمل والتدريب عن بعد من خلال المنصات التدريبية المعتمدة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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