التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

كشف المدربان، الإسباني مورينو والفرنسي رودي جارسيا تشكيل مباراة الشباب والنصر التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل مباراة الشباب والنصر

وجاء تشكيل نادي الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، جوانكا، هتان باهبري، كارلوس جونيور”.

أما تشكيل نادي النصر فجاء مكونًا من: “دافيد أوسبينا، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، لويز جوستافو، عبدالله الخيبري، ماشاريبوف، سامي النجعي، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا”.

وتُقام المباراة اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل مواجهة اليوم، تقابل الفريقان من قبل في 34 مباراة حيث فاز الشباب في 14 لقاء، بينما فاز النصر في 12 مباراة وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 8 لقاءات.

وسجل الشباب في شباك النصر 43 هدفًا، بينما سجل النصر 38 هدفًا في شباك الليث.

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SSC 5 SD , SSC 5 HD.

وتراوحت أسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر بين 200 ريال و3000 ريال، بينما يُقدر سعر تذاكر مدرجات الـ Vip بـ 34 ألفًا و500 ريال.

ويتواجد النصر حاليًّا في المركز الأول برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.