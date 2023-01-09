التشكيل الرسمي لقمة الشباب والاتحاد

أعلن المديران الفنيان الإسباني فيسينتي مورينو والبرتغالي نونو سانتو عن التشكيل الرسمي لمواجهة الشباب والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الشباب والاتحاد

وتنطلق مباراة الشباب والاتحاد، عند الساعة 9:15 مساء اليوم الاثنين، في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي، وذلك على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يقع الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الرابع.

وتتشابه ظروف الشباب والاتحاد قبل مباراة اليوم، حيث تعثر الليوث بالخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بهدفين مقابل هدف، فيما تلقى العميد خسارته الأولى هذا الموسم أمام الهلال بهدف دون رد.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الليوث في مباراة الشباب والاتحاد اليوم، كالتالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، جوانكا، هتان باهبري وكارلوس جونيور.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، برونو هنريكي، كوروناردو، هيلدر كوستا، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.