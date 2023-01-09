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ضمن منافسات دوري روشن

التشكيل الرسمي لقمة الشباب والاتحاد

2023-01-09 الساعة 8:56
التشكيل الرسمي لقمة الشباب والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان الإسباني فيسينتي مورينو والبرتغالي نونو سانتو عن التشكيل الرسمي لمواجهة الشباب والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الشباب والاتحاد

وتنطلق مباراة الشباب والاتحاد، عند الساعة 9:15 مساء اليوم الاثنين، في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي، وذلك على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

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الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل مباراة اليوم، يقع الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الرابع.

وتتشابه ظروف الشباب والاتحاد قبل مباراة اليوم، حيث تعثر الليوث بالخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بهدفين مقابل هدف، فيما تلقى العميد خسارته الأولى هذا الموسم أمام الهلال بهدف دون رد.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الليوث في مباراة الشباب والاتحاد اليوم، كالتالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، جوانكا، هتان باهبري وكارلوس جونيور.

تشكيل الشباب والاتحاد
تشكيل الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، برونو هنريكي، كوروناردو، هيلدر كوستا، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.

تشكيل الاتحاد
تشكيل الاتحاد – المصدر @ittihad

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