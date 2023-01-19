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ضمن منافسات كأس موسم الرياض

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد فريق النصر والهلال

2023-01-19 الساعة 3:48
التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد فريق النصر والهلال
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، أملًا في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة كأس موسم الرياض

ويواجه فريق نجوم النصر والهلال نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي.

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باريس سان جيرمان
جانب من وصول الفريق – المصدر @PSG_arab

ويقود المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو فريق نجوم النصر والهلال، ويحمل رونالدو شارة القيادة ضد الفريق الباريسي الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.

كأس موسم الرياض
موعد المباراة – المصدر @RiyadhSeason

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

ولفتت شبكة RMC Sport الفرنسية، إلى أن المدير الفني كريستوف جالتيه، استقر على الدفع بعدد كبير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في التشكيل الأساسي لمباراة كأس موسم الرياض.

وتوقعت أن يبدأ الفريق الباريسي المباراة بالتشكيل التالي، كيلور نافاس، أشرف حكيمي، ماركينيوس، سيرجيو راموس، خوان بيرنات، ريناتو سانشيز، كارلوس سولير، فابيان رويز، ليونيل ميسي، كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

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