تترقب الجماهير ديربي الريال ضد أتلتيكو، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، في ظل الصراع القوي بينهما لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ديربي مدريد اليوم

ومن المقرر أن يلعب الريال ضد أتلتيكو مدريد على ملعب “سانتياغو برنابيو”، عند الساعة 11 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/ 2023.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد تأهل إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه بصعوبة على فريق كاسيرينيو الناشط في دوري الدرجة الثالثة بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ32، ثم فاز على فياريال بنتيجة 3/2 في دور الـ16.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مشواره في كأس ملك إسبانيا بالفوز على نظيره ريال أوفييدو بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة ليفانتي بنتيجة 2/0 أيضًا ضمن منافسات دور الـ16.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن التشكيل المتوقع لديربي الريال ضد أتلتيكو، حيث أكدت أن مدرب المرينغي كارلو أنشيلوتي استعاد خدمات دافيد ألابا، وسيواصل الاعتماد على ناتشو في مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل المرينغي المتوقع لمباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، كالتالي؛ تيبو كورتوا، ناتشو، ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا، توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد ديربي اليوم بالتشكيل التالي؛ أوبلاك، مولينا، ستيفان سافيتش، هيرموسو، رينيلدو، كوكي، دي باول، ليمار، كوريا، موراتا، وأنطوان جريزمان.