Icon

إصابة أمريكية بسرطان قاتل بسبب جلسة تنظيف أظافر Icon التشكيل المتوقع لديربي الشباب والنصر Icon شتاء هذا العام الأكثر دفئًا والأكثر مطرًا Icon موعد صرف مكافأة تمهير Icon ما قدمه النصر والاتحاد والهلال في كأس العالم للأندية Icon لقطات روحانية من المسجد الحرام وأكثر من نصف مليون مصلٍّ بالجمعة Icon ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي بعد 17 عامًا Icon عقوبة كبرى تنتظر مواطن نقل 7 مخالفين في الباحة Icon أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ضمك بثنائية Icon تفسير صادم لدائرة الخراف المرعبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
غدًا في دوري روشن

التشكيل المتوقع لديربي الشباب والنصر

2023-01-13 الساعة 7:28
التشكيل المتوقع لديربي الشباب والنصر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب جمهور الكرة السعودية، مباراة الشباب والنصر في قمة الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة غدًا السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل

Img

الجدعان: المالية تدعم قطاع التعدين وفقًا لرؤية 2030

تشكيل الشباب والنصر

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج في حراسة المرمى، الشراري، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، كريتشوفياك، القحطاني، بانيجا، جوانكا، باهبري، كارلوس جونيور”.

أما تشكيل النصر المتوقع فسيكون مكونًا من: ” أوسبينا في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، لاجامي، قشيش، علي الحسن، جوستافو، سامي النجعي، بيتي مارتينيز، ماشاريبوف، تاليسكا”.

القنوات الناقلة

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SSC 5 SD , SSC 5 HD.

ونشر حساب نادي الشباب في “تويتر” أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب المقرر إقامتها غدًا السبت في الملز.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 200 ريال و3000 ريال، بينما يُقدر سعر تذاكر مدرجات الـ Vip 34 ألف و500 ريال.

ويتواجد النصر حاليًّا في المركز الأول برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...
السعودية اليوم

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...

السعودية اليوم
تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...
السعودية اليوم

تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...

السعودية اليوم
جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...
الرياضة

جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...

الرياضة
ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة

حصاد اليوم
الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...
الرياضة

الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...

الرياضة
لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول
الرياضة

لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول

الرياضة
نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...
تكنولوجيا

يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...

تكنولوجيا