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التشكيل المتوقع لديربي الشباب والنصر

2023-01-13 الساعة 7:28
التشكيل المتوقع لديربي الشباب والنصر
المواطن - محمد سمعه

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يترقب جمهور الكرة السعودية، مباراة الشباب والنصر في قمة الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة غدًا السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

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تشكيل الشباب والنصر

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج في حراسة المرمى، الشراري، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، كريتشوفياك، القحطاني، بانيجا، جوانكا، باهبري، كارلوس جونيور”.

أما تشكيل النصر المتوقع فسيكون مكونًا من: ” أوسبينا في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، لاجامي، قشيش، علي الحسن، جوستافو، سامي النجعي، بيتي مارتينيز، ماشاريبوف، تاليسكا”.

القنوات الناقلة

وتُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SSC 5 SD , SSC 5 HD.

ونشر حساب نادي الشباب في “تويتر” أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب المقرر إقامتها غدًا السبت في الملز.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 200 ريال و3000 ريال، بينما يُقدر سعر تذاكر مدرجات الـ Vip 34 ألف و500 ريال.

ويتواجد النصر حاليًّا في المركز الأول برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

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  • طلال

    وش ذي الأسعار ٢٠٠ يارجال الشعب يالله يحصل حق بنزين وعشاء

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