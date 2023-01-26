التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفيحاء

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تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء في كأس السوبر السعودي اليوم، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.
ويطمح الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج هذا الموسم، وخطف بطاقة التأهل، فيما يأمل الفيحاء بقيادة الصربي فوك رازوفيتش لمواصلة انتفاضته في المباريات الأخيرة وتحقيق الفوز اليوم.
ويتوقع أن تشهد مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم عودة سلمان الفرج للتشكيلة الأساسية، بعد غيابه طوال الفترة الماضية، بسبب الإصابة في القدم التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في كأس العالم.
كما يتوقع أن يتواجد المهاجم النيجيري أوديون إيغالو على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لـ3 أسابيع، فيما استبعد دياز الثلاثي، ميشيل ديلغادو، حمد اليامي ومحمد البريك، لعدم الجاهزية البدنية.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، موسى ماريغا، ولوسيانو فييتو.