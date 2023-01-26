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ضمن منافسات كأس السوبر

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفيحاء

2023-01-26 الساعة 2:37
التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء في كأس السوبر السعودي اليوم، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الهلال ضد الفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويطمح الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج هذا الموسم، وخطف بطاقة التأهل، فيما يأمل الفيحاء بقيادة الصربي فوك رازوفيتش لمواصلة انتفاضته في المباريات الأخيرة وتحقيق الفوز اليوم.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

التشكيل المتوقع للهلال

ويتوقع أن تشهد مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم عودة سلمان الفرج للتشكيلة الأساسية، بعد غيابه طوال الفترة الماضية، بسبب الإصابة في القدم التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في كأس العالم.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

كما يتوقع أن يتواجد المهاجم النيجيري أوديون إيغالو على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لـ3 أسابيع، فيما استبعد دياز الثلاثي، ميشيل ديلغادو، حمد اليامي ومحمد البريك، لعدم الجاهزية البدنية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، موسى ماريغا، ولوسيانو فييتو.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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