التشكيل المتوقع لـ مباراة الشباب والاتحاد

يترقب عشاق كرة القدم السعودية اليوم، مباراة الشباب والاتحاد في الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة مساء اليوم على ملعب “الملز” في الرياض في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

وسيكون تشكيل الشباب المتوقع مكونًا من: “كيم في حراسة المرمى، فواز الصقور، سانتوس، تمبكتي، متعب الحربي، بانيجا، كريتشوفياك، جوانكا، باهبري، فهد المولد، كارلوس جونيور”.

أما تشكيل نادي الاتحاد فسيكون مكونًا من: “مارسيلو جروهي، شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، هنريكي، كورونادو، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، هيلدر كوستا، حمدالله”.

أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد

وفي وقت سابق، أعربت جماهير ناديي الشباب والاتحاد عن استيائهم من غلاء أسعار تذاكر مباراة الفريقين.

وتداول جمهور الفريقين عبر موقع “تويتر” صورة متداولة لأسعار تذاكر المباراة التي تبدأ من 150 ريالًا حتى 8000 ريال باختلاف أماكن المدرجات في الملعب.