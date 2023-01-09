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التشكيل المتوقع لـ مباراة الشباب والاتحاد

2023-01-09 الساعة 12:55
التشكيل المتوقع لـ مباراة الشباب والاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية اليوم، مباراة الشباب والاتحاد في الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة مساء اليوم على ملعب “الملز” في الرياض في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

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وسيكون تشكيل الشباب المتوقع مكونًا من: “كيم في حراسة المرمى، فواز الصقور، سانتوس، تمبكتي، متعب الحربي، بانيجا، كريتشوفياك، جوانكا، باهبري، فهد المولد، كارلوس جونيور”.

أما تشكيل نادي الاتحاد فسيكون مكونًا من: “مارسيلو جروهي، شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، هنريكي، كورونادو، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، هيلدر كوستا، حمدالله”.

أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد

وفي وقت سابق، أعربت جماهير ناديي الشباب والاتحاد عن استيائهم من غلاء أسعار تذاكر مباراة الفريقين.

وتداول جمهور الفريقين عبر موقع “تويتر” صورة متداولة لأسعار تذاكر المباراة التي تبدأ من 150 ريالًا حتى 8000 ريال باختلاف أماكن المدرجات في الملعب.

وأكدت الجماهير على أن التذاكر غالية الثمن، منتقدة إدارة الشباب بإصرارها على رفع أسعار التذاكر كون الشباب صاحب الملعب في مواجهة الاتحاد.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن إدارة الشباب بررت رفع سعر تذاكر مباراة الاتحاد بأنها من ضمن سياسة النادي عند خوض المباريات الجماهيرية، مضيفة أنها سترفع سعر تذاكر المباريات ضد الهلال والنصر كذلك.

وقبل مباراة الشباب والاتحاد، يتواجد النصر في المركز الأول في ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا، والهلال ثالثًا ولكل منهما 25 نقطة.

الاتحاد رابعًا برصيد 24 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 23 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 18 نقطة، الطائي سابعًا، برصيد 18 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 16 نقطة، الفتح عاشرًا برصيد 15 نقطة، الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، الباطن في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

 

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