التشكيل المتوقع لكلاسيكو الاتحاد والهلال

يترقب جمهور كرة القدم السعودية مساء اليوم، مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الاتحاد مكونًا من: “غروهي، شراحيلي، أحمد حجازي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، برونو هنريكي، طارق حامد، رومارينيو، كوستا، عبدالرحمن العبود، حمدالله”.

أما تشكيل نادي الهلال المتوقع فسيكون مكونًا من: “المعيوف، البليهي، هيون سو، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، كويلار، محمد كنو، فييتو، سالم الدوسري، كاريلو، إيجالو”.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

وتراوحت أسعار تذاكر المباراة بين 50 ريالًا للدرجة الموحدة و500 ريال للدرجة الفضية و1000 ريال للدرجة الذهبية.

وقبل مباراة الاتحاد والهلال، طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، إدارة النادي بإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الكروي الأول بسبب تراجع النتائج.

وانتقدت الجماهير السياسات الفنية للمدرب دياز، حيث طالبت برحيله بسبب تواجد الفريق في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

ودشن الجمهور وسم “إقالة دياز مطلب” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا في الأيام القليلة الماضية عبر “تويتر”.

وفي السياق ذاته، انتقد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد الجماز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أزرق الرياض ضايع في كل شيء، لا مدرب ولا لاعبين ولا إدارة كرة، من سمح للمدرب دياز بإجازة لمدة 27 يومًا؟”.