التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وإنتر بالرياض

تترقب الجماهير مباراة ميلان وإنتر ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في الرياض، وسط صراع قوي من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة ميلان وإنتر اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة ميلان وإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في مباراة كأس السوبر باعتباره بطلًا للدوري الإيطالي الممتاز في الموسم الرياضي الماضي، فيما توج إنتر بلقب كأس إيطاليا.

التشكيل المتوقع

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي عن التشكيل المتوقع لنهائي مباراة ميلان وإنتر، حيث أكد أن ستيفانو بيولي سيعتمد على البلجيكي ديفوك أوريجي في قيادة الهجوم، فيما سيدفع سيموني إنزاجي بالثنائي لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مباراة اليوم بالتشكيل التالي، تاتاروسانو، ثيو هرنانديز، فيكايو توموري، بيير كالولو، دافيد كالابريا، إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، ساليميكرز، دياز، لياو وأوريجي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ النيراتزوري مباراة ميلان وإنتر اليوم في كأس السوبر الإيطالي، بالتشكيل التالي؛ أندريه أونانا، أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أكيربي، سكرينيار، دي ماركو، مخيتاريان، كالهانوجلو، نيكولو باريلا، دومفريس، دجيكو ولاوتارو.