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شهد تواجد 3 لاعبين من الهلال

التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي في 2022

2023-01-04 الساعة 6:53
التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي في 2022
المواطن - مروة نبيل

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قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداء مميزًا ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتواجد 3 لاعبين من صفوفه في التشكيل المثالي لعام 2022.

التشكيل المثالي بدوري روشن السعودي

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي في 2022، وشهد تواجد ثلاثي فريق الهلال، البيروفي أندريه كاريلو، سالم الدوسري وسعود عبدالحميد.

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سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SPL

ولفتت “سوفاسكور” عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كاريلو صاحب أعلى تقييم في 2022 بـ7.43 درجات، يليه زمليه سالم الدوسري بـ7.39 درجات، ثم نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بـ7.37 درجات.

تاليسكا في ديربي الرياض
تاليسكا – المصدر @SPL

وجاء التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي في 2022، كالتالي؛ مصطفى زغبة “ضمك”، مروان سعدان “الفتح”، إزغان أليوسكي “الأهلي”، ثنائي الشباب، إياغو سانتوس وإيفر بانيغا، نجمي الاتحاد، برونو هنريكي وعبدالرزاق حمدالله، تاليسكا، وثلاثي الهلال، كاريلو، الدوسري وسعود.

دوري روشن السعودي
التشكيل المثالي في عام 2022 – المصدر @SofaScoreARB

الدوري في 2022

على الجانب الآخر، كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج بلقب دوري المحترفين الموسم الرياضي الماضي، بعد منافسة قوية مع الاتحاد؛ لم تُحسم سوى في الجولات الأخيرة.

الهلال بطل الدوري 2022
جانب من تتويج الفريق – المصدر spl

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 11 جولة هذا الموسم برصيد 26 نقطة، يليه الشباب بـ25 نقطة، إلا أنه يملك لقاء مؤجلاً، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

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