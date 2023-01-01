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شهد تواجد 4 لاعبين من الطائي

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

2023-01-01 الساعة 4:33
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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شهدت منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من فريق الطائي، ليتواجد 4 لاعبين من صفوفه في التشكيلة المثالية.

رباعي الطائي بالتشكيل المثالي

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ11، والتي شهدت تواجد 4 لاعبين من الطائي، وهم؛ كولينز فاي، ألفا سيميدو، قوميز دينير وأمير سعيود.

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الطائي
لاعبو الطائي في الدوري – المصدر spl

ومنحت “سوفاسكور”، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، منير المحمدي التقييم الأعلى في الجولة الـ11 بـ9 درجات، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه ضد العدالة، كما تواجد زميله فيصل فجر.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

وغاب لاعبو الهلال والنصر عن التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، حيث تعادل الزعيم إيجابيًا مع ضمك، فيما فاز العالمي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بهدف دون رد.

الهلال وضمك
جانب من مباراة الهلال وضمك – المصدر spl

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى منير المحمدي، وفي الدفاع، كولينز فاي، إياغو سانتوس “الشباب”، فاروق شافعي “ضمك” وزكريا هوساوي “الاتحاد”.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي للجولة الأخيرة، كل من؛ إيفر بانيغا “الشباب”، فيصل فجر “الوحدة”، وكريستوفر جونزاليز “العدالة”، بالإضافة إلى ثلاثي فريق الطائي، ألفار سيميدو، دينير وأمير سعيود.

بانيغا
بانيغا في مباراة الاتفاق – المصدر spl

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