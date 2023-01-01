التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

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شهدت منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من فريق الطائي، ليتواجد 4 لاعبين من صفوفه في التشكيلة المثالية.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ11، والتي شهدت تواجد 4 لاعبين من الطائي، وهم؛ كولينز فاي، ألفا سيميدو، قوميز دينير وأمير سعيود.
ومنحت “سوفاسكور”، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، منير المحمدي التقييم الأعلى في الجولة الـ11 بـ9 درجات، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه ضد العدالة، كما تواجد زميله فيصل فجر.
وغاب لاعبو الهلال والنصر عن التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، حيث تعادل الزعيم إيجابيًا مع ضمك، فيما فاز العالمي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بهدف دون رد.
وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى منير المحمدي، وفي الدفاع، كولينز فاي، إياغو سانتوس “الشباب”، فاروق شافعي “ضمك” وزكريا هوساوي “الاتحاد”.
ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي للجولة الأخيرة، كل من؛ إيفر بانيغا “الشباب”، فيصل فجر “الوحدة”، وكريستوفر جونزاليز “العدالة”، بالإضافة إلى ثلاثي فريق الطائي، ألفار سيميدو، دينير وأمير سعيود.