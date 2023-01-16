التشكيل المثالي للجولة الـ13 بدوري روشن

شهدت منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من فريق الباطن، ليُزين 3 من لاعبين من صفوفه التشكيل المثالي.

ثلاثي الباطن بالتشكيل المثالي

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ13، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من الباطن، وهم؛ يوسف المزيريب، تيبولت بيري وماوريسيو أنتونيو.

وعلى الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، إلا أنه قدم أداء مميزًا، وتطور مستوى اللاعبين عن الجولات السابقة، ليتواجدوا في التشكيل المثالي للجولة الـ13.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مهند الشنقيطي، على التقييم الأعلى في الجولة الـ13 بدوري روشن السعودي بـ8.6 درجة، بعد تألقه اللافت ضد الباطن، فيما نال نجم التعاون كاكو ثاني أعلى تقييم بـ8.4 درجة.

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى دافيد أوسبينا “النصر، وفي الدفاع، مهند الشنقيطي، وثلاثي الباطن، تيبولت بيري، ماوريسيو أنتونيو ويوسف المزيريب.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي للجولة الـ13، كل من؛ طارق حامد “الاتحاد”، محمد فوزير “الرائد”، كاكو “التعاون”، وصالح الشهري “الهلال”، بجانب ثنائي فريق الخليج، فابيو مارتينيز وسوكول تسيكاليتشي.