التضخم في السعودية تحت السيطرة

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يعتبر التضخم مشكلة عالمية، ويعاني منها معظم الدول، إلا أن معدلات التضخم في المملكة تعد من الأدنى عالميًّا وتحت السيطرة، حسبما أكد الخبير الاقتصادي محمد العمران.
#نشرة_الرابعة | المحلل الاقتصادي محمد العمران: التضخم مشكلة عالمية ومعدلاته في #السعودية تعد من الأدنى عالميا pic.twitter.com/lwmnGn7C54قد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 15, 2023
وقال العمران، خلال لقائه مع قناة العربية، اليوم الأحد: إن التضخم يؤثّر على القوة الشرائية، وأي اقتصاديين في أي حكومة يحاولون الحد من ارتفاعه.
واستطرد: التضخم في أبسط صورة يمثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل قيمة العملة المحلية لأي دولة حول العالم.
وأضاف: أنه في حال استمرار ارتفاع التضخم، فإنه يؤثر على الإنفاق الاستهلاكيّ.