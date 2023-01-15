التضخم في السعودية تحت السيطرة

يعتبر التضخم مشكلة عالمية، ويعاني منها معظم الدول، إلا أن معدلات التضخم في المملكة تعد من الأدنى عالميًّا وتحت السيطرة، حسبما أكد الخبير الاقتصادي محمد العمران.

وقال العمران، خلال لقائه مع قناة العربية، اليوم الأحد: إن التضخم يؤثّر على القوة الشرائية، وأي اقتصاديين في أي حكومة يحاولون الحد من ارتفاعه.

الإنفاق الاستهلاكي

واستطرد: التضخم في أبسط صورة يمثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل قيمة العملة المحلية لأي دولة حول العالم.

وأضاف: أنه في حال استمرار ارتفاع التضخم، فإنه يؤثر على الإنفاق الاستهلاكيّ.