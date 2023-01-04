التعادل السلبي عنوان مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

حسم التعادل السلبي مباراة، آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

وبدأت المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، وسط محاولات من نادي آرسنال لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال رغم هجمات آرسنال، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وكانت مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد أُقيمت على ملعب الإمارات معقل نادي آرسنال في العاصمة الإنجليزية لندن.

جدير بالذكر أن آرسنال أصبح رصيده 44 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد نادي نيوكاسل يونايتد 35 نقطة في المركز الثالث.

نتائج مباريات الثلاثاء

وكانت مباريات الثلاثاء في الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل آرسنال مع نيوكاسل يونايتد وفوز برايتون على إيفرتون برباعية مقابل هدف، بينما فاز فولهام على ليستر سيتي بهدف دون رد، وفاز مانشستر يونايتد على بورنموث بثلاثية دون رد.

وتتواصل مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء بإقامة مباريات “ساوثهامبتون ضد نوتنجهام فورست، ليدز يونايتد ضد وست هام يونايتد، أستون فيلا ضد وولفرهامبتون، كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير”.

بينما تُختتم مباريات الجولة الـ19 غدًا الخميس بإقامة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي.