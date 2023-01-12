التعادل السلبي عنوان مباراة الأهلي ضد المصري

انتهت مباراة الأهلي ضد المصري، قبل قليل، بالتعادل السلبي بين الفريقين وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول، من المباراة شهد إهدار الأهلي فرصة إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد شريف، بجانب إصابة محمد مجدي أفشة، حيث تلقى إصابة قوية في رأسه أدت لتعرضه لنزيف.

الأهلي ضد المصري

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل الأهلي مسلسل إهدار فرص تهديفية محققة بطريقة غريبة، حيث أهدر حسين الشحات فرصة إحراز الهدف الأول للأهلي بعد تمريرة جيدة من اللاعب محمد مجدي أفشة في بداية الشوط الثاني.

واستمر التعادل السلبي، ليُصبح رصيد الأهلي 31 نقطة في صدارة الدوري المصري، وبفارق 4 نقاط عن نادي فيوتشر صاحب المركز الثاني، بينما أصبح رصيد نادي المصري البورسعيدي 18 نقطة في المركز الثامن.