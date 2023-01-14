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في الجولة الـ13 من دوري روشن

التعادل السلبي عنوان مباراة الشباب ضد النصر

2023-01-14 الساعة 10:47
التعادل السلبي عنوان مباراة الشباب ضد النصر
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الشباب ضد النصر قبل قليل بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مباريات الجولة الـ13 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشباب ضد النصر 

وكان حكم المباراة، ألغى هدفًا لـ الشباب سجله اللاعب كارلوس جونيور في الدقيقة الرابعة بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الـ27 واصل نادي الشباب محاولاته لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من دفاعات النصر والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وفي الدقيقة الـ31 ظهر النصر للمرة الأولى هجوميًا عبر تسديدة قوية من سامي النجعي ولكنها مرت بسلام على مرمى الشباب.

وفي الشوط الثاني، أهدر تاليسكا فرصة هدف محقق لـ النصر في الدقيقة الـ63.

الشباب ضد النصر

إلغاء هدفين لـ الشباب 

ثم ألغى الحكم هدفًا ثانيًا سجله الشباب في المباراة بسبب التسلل في الدقيقة الـ94.

وبعد نهاية مباراة الشباب ضد النصر التي أُقيمت في ملعب الملز، أصبح رصيد النصر 30 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما أصبح رصيد الشباب 27 نقطة في المركز الثالث.

وبعد مواجهة اليوم، لعب الفريقان 35 مباراة حيث فاز الشباب في 14 لقاء، بينما فاز النصر في 12 مباراة وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 9 لقاءات.

وسجل الشباب في شباك النصر 43 هدفًا، بينما سجل النصر 38 هدفًا في شباك الليث.

ونُقلت المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SSC 5 SD , SSC 5 HD.

وتراوحت أسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر بين 200 ريال و3000 ريال، بينما قُدر سعر تذاكر مدرجات الـ Vip بـ 34 ألفًا و500 ريال.

الشباب ضد النصر

 

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