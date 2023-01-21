التعادل السلبي عنوان مباراة ليفربول ضد تشيلسي

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انتهت مباراة ليفربول ضد تشيلسي، عصر اليوم بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
وكان الشوط الأول بدأ بشكل هادئ بين الفريقين، مع عدم وجود فرص هجومية خطيرة من قبل الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، شهدت مباراة ليفربول ضد تشيلسي تحسنًا هجوميًا من قبل الفريقين حيث أهدر ليفربول فرصة إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز، كما أهدر الأوكراني ميخايلو مودريك فرصة إحراز الهدف الأول لـ تشيلسي بعد مراوغة رائعة لـ 3 لاعبين في دفاعات ليفربول.
ثم عاد مودريك ذاته وأهدر فرصة تهديفية محققة للبلوز في الدقيقة الـ72 بعد تمريرة متقنة من اللاعب المغربي حكيم زياش، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وأصبح رصيد ليفربول بعد التعادل 29 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد تشيلسي 29 نقطة في المركز العاشر.
وتُستكمل مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي اليوم بإقامة مباريات ” ساوثهامبتون ضد أستون فيلا، ويست هام يونايتد ضد إيفرتون، ليستر سيتي ضد برايتون، بورنموث ضد نوتنجهام فورست، كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد”.
بينما تُقام غدًا الأحد مباريات ” ليدز يونايتد ضد برينتفورد، مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، آرسنال ضد مانشستر يونايتد”.
وتُختتم مباريات الجولة الـ21 بعد غد الاثنين، بإقامة مباراة توتنهام هوتسبير ضد فولهام.