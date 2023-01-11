التعادل السلبي يحسم مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك

حسم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك، التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

الاتحاد السكندري ضد الزمالك

وكان الشوط الأول شهد أداءً هادئًا من قبل الفريقين، حيث لم تُوجد أي فرصة تُهدد مرمى كلا الفريقين، لتنتهي أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان على فترات متباعدة إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد الزمالك بعد التعادل 26 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد نادي الاتحاد 19 نقطة في المركز الخامس.

مباريات الجولة الـ13

وكانت مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري انطلقت عصر اليوم الأربعاء بفوز سموحة على طلائع الجيش بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل فريق البنك الأهلي مع نادي الداخلية بثلاثة أهداف لكل فريق، وتعادل فيوتشر مع بيراميدز بهدف لكل فريق.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري غدًا بمباراتي ” غزل المحلة وإنبي” و ” الأهلي ضد المصري البورسعيدي”.

وفي يوم الجمعة تُختتم مباريات الجولة الـ13 بمواجهات ” أسوان ضد حرس الحدود” و ” فاركو ضد سيراميكا كليوباترا” و ” الإسماعيلي ضد المقاولون العرب”.

وكانت مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك، أُقيمت على ملعب الجيش المصري بمنطقة برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وسيواجه الزمالك، غريمه النادي الأهلي يوم 21 يناير الجاري في الجولة الـ14 من الدوري المصري.