Icon

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن Icon اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon للمرة الثانية خلال يوم واحد الصين تجري مناورات حول تايوان Icon باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار Icon ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية Icon سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

التعادل يحسم مباراة الشباب والاتحاد

2023-01-09 الساعة 11:18
التعادل يحسم مباراة الشباب والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم الشباب مبكرًا

وبدأت مواجهة الشباب والاتحاد التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وأطلق نجم الليوث، هتان باهبري تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة الثامنة.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعليم القويعية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا

Img

تعثر تشيلسي ضد مان سيتي بهدف دون رد

ورد برونو هنريكي بتسديدة قوية مرت بجانب القائم عند الدقيقة 14، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، سددها جوانكا بنجاح في شباك مارسيلو غروهي عند الدقيقة 21.

جوانكا
جوانكا – المصدر spl

حجازي يتعادل

وتمكن أحمد حجازي من تسجيل هدف التعادل في مباراة الشباب والاتحاد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية عند الدقيقة 24، وتألق غروهي وتصدى لرأسية خطيرة من كارلوس جونيور.

الشباب والاتحاد
احتفال حجازي – المصدر @ittihad

وأبعد حسان تمبكتي تسديدة خطيرة من مهاجم العميد عبدالرزاق حمدالله، قبل أن ينقذ أحمد حجازي فريقه ويبعد فرصة خطيرة عند الدقيقة 39، وتألق غروهي وأبعد كرة رأسية قوية من جوانكا.

وواصل غروهي تألقه، وحرم الليوث من هدف محقق في الدقائق الأخيرة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والاتحاد بالتعادل الإيجابي.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @SPL

محاولات من الشباب والاتحاد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر هتان باهبري فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 47، وأضاع كارلوس جونيور فرصة أخرى أمام المرمى، وكاد عبدالرحمن العبود أن يهز الشباك، ولكن مرت تسديدته أعلى المرمى عند الدقيقة 58.

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط تألق دفاعي كبير من اللاعبين، لتنتهي مباراة الشباب والاتحاد بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ورفع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 25 نقطة في المركز الثالث.

الشباب والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة