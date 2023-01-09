التعادل يحسم مباراة الشباب والاتحاد

انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم الشباب مبكرًا

وبدأت مواجهة الشباب والاتحاد التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وأطلق نجم الليوث، هتان باهبري تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة الثامنة.

ورد برونو هنريكي بتسديدة قوية مرت بجانب القائم عند الدقيقة 14، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، سددها جوانكا بنجاح في شباك مارسيلو غروهي عند الدقيقة 21.

حجازي يتعادل

وتمكن أحمد حجازي من تسجيل هدف التعادل في مباراة الشباب والاتحاد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية عند الدقيقة 24، وتألق غروهي وتصدى لرأسية خطيرة من كارلوس جونيور.

وأبعد حسان تمبكتي تسديدة خطيرة من مهاجم العميد عبدالرزاق حمدالله، قبل أن ينقذ أحمد حجازي فريقه ويبعد فرصة خطيرة عند الدقيقة 39، وتألق غروهي وأبعد كرة رأسية قوية من جوانكا.

وواصل غروهي تألقه، وحرم الليوث من هدف محقق في الدقائق الأخيرة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والاتحاد بالتعادل الإيجابي.

محاولات من الشباب والاتحاد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر هتان باهبري فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 47، وأضاع كارلوس جونيور فرصة أخرى أمام المرمى، وكاد عبدالرحمن العبود أن يهز الشباك، ولكن مرت تسديدته أعلى المرمى عند الدقيقة 58.

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط تألق دفاعي كبير من اللاعبين، لتنتهي مباراة الشباب والاتحاد بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ورفع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 25 نقطة في المركز الثالث.