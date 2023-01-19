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في افتتاح الجولة الـ14

التعادل يحسم مباراة العدالة والباطن

2023-01-19 الساعة 5:39
التعادل يحسم مباراة العدالة والباطن
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة العدالة والباطن في افتتاح منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل سلبي

وانطلقت مواجهة العدالة والباطن التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، حيث حاول الفريقان تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الثلاث نقاط.

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وانحصر اللعب في وسط الملعب معظم فترات اللقاء، وسط أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، في ظل الحضور الجماهيري الكبير لتحفيز اللاعبين، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

العدالة والباطن
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

العدالة والباطن يتعادلان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 59، عن طريق تسديدة صاروخية من ديجانيتش دافيد من خارج منطقة الجزاء بعد عرضية من الجانب الأيمن.

العدالة ضد الباطن
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

وانتفض الفريق السماوي بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة، وأسفر الضغط عن تسجيله للتعادل عند الدقيقة 86 عن طريق محمد العوفي بعد عرضية من الجانب الأيسر، لتنتهي مباراة العدالة والباطن بالتعادل بنتيجة 1/1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الباطن إلى 3 نقاط، وظل في المركز الأخير.

العدالة ضد الباطن
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

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