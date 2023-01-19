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في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

التعادل يحسم مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد

2023-01-19 الساعة 1:54
التعادل يحسم مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد، مساء الأربعاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما في الجولة السابعة والمؤجلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ملخص مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد

وشهد الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا كبيرًا من لاعبي مانشستر يونايتد، حيث نجح البرتغالي برونو فيرنانديز في إحراز الهدف الأول لليونايتد بالدقيقة الـ44 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الدانماركي كريستيان إيركسن.

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كريستال بالاس ضد مان يونايتد

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء مانشستر يونايتد، مما أعطى الفرصة لفريق كريستال بالاس للبحث عن تسجيل هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب ميشال أوليس من إحراز هدف التعادل لـ كريستال بالاس من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة التسعين.

كريستال بالاس ضد مان يونايتد

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 39 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد كريستال بالاس 23 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتُقام اليوم الخميس مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي حيث تنطلق في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

كريستال بالاس ضد مان يونايتد

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