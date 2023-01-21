الأهلي يقهر الزمالك بثلاثية وينفرد بـ صدارة الدوري المصري التعاون الإسلامي: حرق المصحف بالسويد عمل استفزازي مرفوض صالح الصقري يعتذر عن تصريحاته المسيئة : جل من لا يُخطئ الحجرف: إحراق المصحف في السويد يؤجج مشاعر المسلمين حول العالم بالتكبير.. متظاهرون يحاولون اقتحام قنصلية السويد بإسطنبول الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي تغريم ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards هيفاء بنت محمد تشارك في رسم جدارية بالعلا القيمة السوقية لـ ماركوس أمارال نجم الأهلي الجديد
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات العمل الدنيء الذي أقدم عليه نشطاء من اليمين المتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم، اليوم في ستوكهولم بالسويد، وبترخيص من السلطات السويدية.
وحذر معاليه من أن هذا العمل الاستفزازي الذي ارتكبته عناصر من اليمين المتطرف مرارًا وتكرارًا يستهدف المسلمين، ويهين قيمهم المقدسة، ويشكل مثالًا آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب وكراهية الأجانب.
وحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات السويدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع تكرار مثل هذه الأعمال،وإلى التضامن في محاربة الإسلاموفوبيا.