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ضمن منافسات دوري روشن

التعاون يستعيد توازنه بالفوز على الطائي

2023-01-12 الساعة 6:02
التعاون يستعيد توازنه بالفوز على الطائي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الطائي ضد التعاون، في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي بتحويل سكري القصيم لتأخره بهدف إلى فوز بثلاثية.

تعادل إيجابي

وانطلقت مواجهة الطائي ضد التعاون التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل بشكل سريع، ونجح فارس الشمال في هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق مبينزا عند الدقيقة الثالثة.

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وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بحثًا عن تعديل النتيجة، وأطلق لياندر تاوامبا تسديدة صاروخية، تصدى لها براغا عند الدقيقة العاشرة.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح سكري القصيم في تسجيل التعادل عند الدقيقة 25 عن طريق حسن كادش، وواصل الفريقان الضغط أملًا في هز الشباك مجددًا.

وتمكن سكري القصيم من تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول من مباراة الطائي والتعاون بالتعادل.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر spl

التعاون يتألق ضد الطائي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل أفضل، وسيطر على اللعب، قبل أن يسجل الهدف الثاني عن طريق ألفارو ميدران من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 59.

وضغط الطائي بحثًا عن تعديل النتيجة، وأهدر أكثر من فرصة، وكاد نجم سكري القصيم، الرشيدي أن يسجل هدفًا في مرماه بالخطأ عند الدقيقة 72، وأنقذ نالدو فرصة هدف محقق من أصحاب الأرض عند الدقيقة 81.

الطائي والتعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح كاكو في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة من هجمة مرتدة سريعة في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع سكري القصيم رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 18 نقطة في المركز الثامن.

الطائي ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

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