التعاون يسعى لمواصلة تألقه

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على الخليج اليوم.
ويلعب التعاون ضد الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.
ولعب التعاون ضد الخليج 6 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت نصف مواجهاتهما بالتعادل، ويسعى كل منهما للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.
ويسير التعاون بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث حقق أفضل حصيلة نقطية له بعد 11 جولة في البطولة بـ23 نقطة، بفوزه في 7 مباريات، وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وسجل 18 هدفًا، واستقبل 12 هدفًا.
على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من تذبذب النتائج في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث خسر 9 مرات، وتعادل مرة وفاز مرة، واكتفى بتسجيل 4 أهداف، واهتزت شباكه 19 مرة.
وتُعد مباراة اليوم هي الأولى لمدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، بيدرو إيمانويل ضد فريقه السابق ضمن منافسات الدوري.