التعرض للهواء البارد لا يسبب العصب السابع

قال تجمع القصيم الصحي، اليوم الاثنين إنه لا توجد علاقة بين شلل العصب السابع بالوجه والمعروف بين الناس باسم “أبو الوجيه”، وتعرض الشخص لتيارات هواء باردة.

اضطراب عصبي

وأوضح تجمع القصيم الصحي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن شلل العصب السابع هو اضطراب عصبي مجهول السبب، لكن توجد له علاقة بالعدوى الفيروسية.

وتابع قائلاً إنه لم يثبت طبيًا وجود أي علاقة بين شلل العصب السابع “أبو الوجيه” والتعرض المفاجئ للهواء البارد.

عدوى فيروسية

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة أن شلل الوجه النصفي أو ما يعرف بالتهاب العصب السابع، هو ضعف مفاجئ في عضلات الوجه يجعل نصف الوجه يبدو مرتخيًا، ويعود سبب هذا الضعف إلى حدوث خلل في عمل العصب الوجهي “العصب رقم سبعة في أعصاب المخ والمسؤول عن التحكم في عضلات الوجه”، مما يؤدي إلى خلل في تعبيرات الوجه الحركية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن شلل الوجه النصفي يعد غالبًا رد فعل يحدث بعد الإصابة بعدوى فيروسية، وعادةً ما يكون مؤقتًّا، حيث تبدأ الأعراض في التحسن في غضون بضع أسابيع، أما التعافي الكامل فغالباً ما يستمر لأقل من سنة.