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حذر الباحث الشرعي تركي الغامدي، من خطورة التعلق بـ الأبراج لتأثيرها النفسي.
فيديو | الباحث الشرعي تركي الغامدي: التعلق بالأبراج يشتت العلاقات والكيان النفسي وبعضهم قد يصل به الحال إلى الذهاب للمنجمين لمعرفة مستقبلهم#الراصد pic.twitter.com/SyfcWge5c2قد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) January 16, 2023
وقال الغامدي، خلال لقائه ببرنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن التعلق بالأبراج يشتت العلاقات والكيان النفسي، وبعضهم قد يصل به الحال إلى الذهاب للمنجمين لمعرفة مستقبلهم.
وتابع الباحث الشرعي، أن الادعاء بأهمية الأبراج أو الطالع وبناء قرارات مثل الخِطْبَة ودخول المشروعات التجارية، يتسبب في مشاكل ويجعل تلك المفاهيم تتحكم في حياة الإنسان ونفسيته وتأسره، مشيرًا إلى أن ذلك مكمن الخطورة في الأبراج.