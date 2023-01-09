التعليم عبر مدرستي غدًا في مدارس ومكاتب بيشة

أعلنت إدارة تعليم بيشة، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الثلاثاء؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

عبر منصة مدرستي

وقررت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين، استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17/ 6/ 1444 بمدارس مكاتب التعليم ببلقرن والبشائر (بنين- بنات)، وذلك عبر منصة مدرستي لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

حفر الباطن

في وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها: إنه حرصًا على سلامة الجميع وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.