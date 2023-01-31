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التعليم عبر منصة مدرستي اليوم بمدارس بدر وخيبر

2023-01-31 الساعة 1:48
التعليم عبر منصة مدرستي اليوم بمدارس بدر وخيبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد.

ولفتت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، إلى أن ذلك بمدارس محافظة بدر ومحافظة خيبر، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

 

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