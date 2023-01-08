التعليم عن بعد غدًا في جامعتي حائل والقصيم غدًا

أعلنت جامعة حائل، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين، وتحويلها إلى الدراسة عن بعد من خلال نظام التعلم البلاك بورد.

جامعة حائل

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة حائل على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر أن تكون الدراسة ليوم غدٍ الاثنين 16/ 6/ 1444هـ عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم البلاك بورد بالمركز الرئيس بمدينة حائل وفروع الجامعة.

جامعة القصيم

من جانب آخر، أعلنت إدارة جامعة القصيم أيضًا تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات بسبب تقلبات الطقس.

وقالت إدارة الجامعة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المستمرة والأجواء الرعدية الماطرة بمنطقة القصيم.. تقرر تحويل الدراسة الحضورية غدًا الاثنين 16/ 6/ 1444هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع الكليات والفروع.

جامعة جدة

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجميع مقارِّ وفروع الجامعة.

وأوضحت الجامعة، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 6/ 1444هـ، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرَّر تعليق الدراسة الحضورية.

وأضافت: ستكون الدراسة “عن بُعد” لجميع الطلبة، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريًّا إلا إذا تعذَّر ذلك فيكون “عن بُعد” حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.