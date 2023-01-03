التعليم عن بعد في مدارس العلا غدًا بسبب الطقس

أعلنت إدارة تعليم العلا، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، واستمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: نظرًا لهطول الأمطار على محافظة العلا وقراها وجريان الأودية، وبناء على تعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم العلا، واستمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ عبر منصة مدرستي.

تعليم الشمالية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضوريًّا غدًا الأربعاء، في جميع مدارس المنطقة وتحويلها “عن بعد”.

بسبب تقارير الطقس

وأوضحت إدارة التعليم أن القرار جاء بناء على ما ورد من تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.