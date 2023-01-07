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ضمن منافسات دوري روشن

التكافؤ شعار مباريات الاتفاق وأبها

2023-01-07 الساعة 1:05
التكافؤ شعار مباريات الاتفاق وأبها
المواطن - فريق التحرير

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تشهد مباريات الاتفاق وأبها ضمن منافسات دوري روشن السعودي تكافؤًا شديدًا بين الفريقين، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما اليوم.

مباراة الاتفاق وأبها

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق وأبها عند السادسة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

أبرز أرقام الفريقين

ولعب الاتفاق وأبها 8 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح زعيم الجنوب في تحقيق الفوز 4 مرات، مقابل 3 انتصارات لفارس الدهناء، وتعادلا في لقاء واحدة.

وتتشابه ظروف الاتفاق وأبها في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح فارس الدهناء في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادل 4 مرات وخسر مثلهم، وتمكن من تسجيل 10 أهداف واهتزت شباكه 9 مرات.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في الفوز 5 مرات وخسر مثلهم وتعادل مرة ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا واهتزت شباكه 18 مرة.

ولم ستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أي هدف في دوري روشن السعودي هذا الموسم من الأخطاء الفردية، فيما أبها فتعرض بسببها لـ3 أهداف.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

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