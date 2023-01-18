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التكافؤ شعار مباريات ميلان وإنتر

2023-01-18 الساعة 4:25
التكافؤ شعار مباريات ميلان وإنتر
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مواجهة ميلان وإنتر في كأس السوبر الإيطالي بالرياض، وسط منافسة قوية من الفريقين لحصد اللقب.

مباراة كأس السوبر الإيطالي

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، دبيربي ميلان وإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

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ويدير فابيو ماريسكا ديربي اليوم، ويساعده ستيفانو ألاسيو وجيوفاني باتشيني، والحكم الرابع دانييلي تشيفي، فيما سيكون ألياندرو دي باولو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده روساريو أبيسو.

ميلان وإنتر
موعد مباراة اليوم – المصدر @Inter_en

نتائج مواجهات ميلان وإنتر

ودائمًا ما تتسم مواجهات ميلان وإنتر بالقوة والندية الشديدة، وهو ما ظهر في آخر 5 مباريات في جميع البطولات، حيث تعادلا سلبيًا ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا موسم 2021/ 2022، قبل أن يفوز النيراتزوري إيابًا بنتيجة 3/0.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان من الفوز في الدوري الإيطالي موسم 2021/ 2022 بهدفين مقابل هدف، وتعادلا بنتيجة 1/1، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3/2 خلال منافسات موسم 2022/ 2023.

ميلان والإنتر - السوبر الإيطالي

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ ميلان مباراة اليوم بالتشكيل التالي، تاتاروسانو، ثيو هرنانديز، فيكايو توموري، بيير كالولو، دافيد كالابريا، إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، ساليميكرز، دياز، لياو وأوريجي.

ويتوقع أن يبدأ النيراتزوري مباراة ميلان وإنتر اليوم، بالتشكيل التالي؛ أندريه أونانا، أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أكيربي، سكرينيار، دي ماركو، مخيتاريان، كالهانوجلو، نيكولو باريلا، دومفريس، دجيكو ولاوتارو.

إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

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