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التمر والقهوة السعودية يتصدران ضيافة أهالي القصيم لزوار وادي الرمة

2023-01-15 الساعة 7:32
التمر والقهوة السعودية يتصدران ضيافة أهالي القصيم لزوار وادي الرمة
المواطن - فريق التحرير

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على ضفاف وادي الرمة، فتح أهالي القصيم ضيافتهم للزوار من داخل وخارج المنطقة بشكل مجاني، وذلك مع جريان الوادي جراء هطول الأمطار الفترة الماضية.

أجواء وخدمات

وحسب قناة “الإخبارية”، فعّل أهالي القصيم السياحة البيئية السعودية، وذلك مع جريان وادي الرمة والذي جذب الزوار من داخل المملكة وخارجها من دول الخليج للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

وتصدر التمر والقهوة السعودية قائمة ضيافة أهالي القصيم لزوار وادي الرمة، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات مثل المصلى والوضوء ودورات المياه من أجل راحة الجميع.

فيضان لأول مرة منذ 14 عامًا

وكان وادي الرمة من منطقة القصيم فاض في وقت سابق لأول مرة منذ 14 عامًا، حيث بلغت كميات المياه المنقولة ما بين 21 إلى 62 مليون م3 يوميًا.

وجعلت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة القصيم وادي الرمة ــ الذي يعتبر أكبر وأطول وادٍ في شبه الجزيرة العربية ــ يفيض للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

ويمتد وادي الرمة بطول 1200 كيلو متر على مستوى المملكة، وبطول 330 كيلو مترًا على مستوى منطقة القصيم، وبعرض قرابة 8 إلى 14 كيلو مترًا يختلف من مكان لآخر.

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