التمر والقهوة السعودية يتصدران ضيافة أهالي القصيم لزوار وادي الرمة

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على ضفاف وادي الرمة، فتح أهالي القصيم ضيافتهم للزوار من داخل وخارج المنطقة بشكل مجاني، وذلك مع جريان الوادي جراء هطول الأمطار الفترة الماضية.
فيديو | التمر والقهوة السعودية يتصدران قائمة ضيافة أهالي القصيم لزوار وادي الرمة #الإخبارية pic.twitter.com/hHaQKtxAEPقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 15, 2023
وحسب قناة “الإخبارية”، فعّل أهالي القصيم السياحة البيئية السعودية، وذلك مع جريان وادي الرمة والذي جذب الزوار من داخل المملكة وخارجها من دول الخليج للاستمتاع بالأجواء الخلابة.
وتصدر التمر والقهوة السعودية قائمة ضيافة أهالي القصيم لزوار وادي الرمة، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات مثل المصلى والوضوء ودورات المياه من أجل راحة الجميع.
وكان وادي الرمة من منطقة القصيم فاض في وقت سابق لأول مرة منذ 14 عامًا، حيث بلغت كميات المياه المنقولة ما بين 21 إلى 62 مليون م3 يوميًا.
وجعلت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة القصيم وادي الرمة ــ الذي يعتبر أكبر وأطول وادٍ في شبه الجزيرة العربية ــ يفيض للمرة الأولى منذ 14 عامًا.