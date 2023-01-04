وزير الشؤون الإسلامية: لماذا نحقد على بعض ويغتب بعضنا بعضاً؟! وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من سيول عارمة بالمدينة سدافكو تعلن توزيع 96 مليون ريال أرباحًا للنصف الأول وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول وثلوج في 10 مناطق توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا
قالت استشارية الجلدية نوف بن ربيعان، اليوم الأربعاء، إن هناك معتقدات خاطئة بسبب الثعلبة كونها حدثت بسبب نقص الفيتامينات أوالعين أو الحالة النفسية، ولكنها مشكلة مناعية غير مُعدية لم تحدد أسبابها بعد.
#صباح_السعودية | د. نوف بن ربيعان: #الثعلبة مشكلة مناعية غير مُعدية تُصيب بصيلات الشعر ولا علاقة لها بنقص الفيتامينات أو الالتهابات. @nouf_fbr90 #قناة_السعودية pic.twitter.com/bNmbZw3bCM
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 4, 2023
وأوضحت ربيعان خلال مداخلة لها لبرنامج ” صباح السعودية” على “قناة السعودية”، أن التعب النفسي لا علاقة له بظهور الثعلبة وقد يتصادف ظهورها مع الحالة النفسية للمصاب.
#صباح_السعودية | هل التعب النفسي سبب في ظهور #الثعلبة؟ وما هي طرق العلاج؟ ومن هم أكثر الفئات إصابة الرجال أم النساء؟ @nouf_fbr90 #قناة_السعودية pic.twitter.com/JxdUnJMAgy
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 4, 2023
وحول طرق علاجها، قالت ربيعان إن العلاج يعتمد على نسبة الثعلبة ففي حال كانت النسبة أقل من 50% أو نسبة بسيطة يمكن علاجها بالأدوية الموضعية وفي حال كانت المساحة كبيرة يمكن علاجها بحقن الكورتيزون أو الأدوية المثبطة.
من جهة أخرى، أشارت ربيعان أن الثعلبة تصيب النساء والرجال فالكل معرض للإصابة بشكل متساوي.