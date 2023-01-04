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لا علاقة لها بالحالة النفسية أو العين

الثعلبة مشكلة مناعية غير مُعدية

2023-01-04 الساعة 12:13
الثعلبة مشكلة مناعية غير مُعدية
المواطن - فريق التحرير

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قالت استشارية الجلدية نوف بن ربيعان، اليوم الأربعاء، إن هناك معتقدات خاطئة بسبب الثعلبة كونها حدثت بسبب نقص الفيتامينات أوالعين أو الحالة النفسية، ولكنها مشكلة مناعية غير مُعدية لم تحدد أسبابها بعد.

وأوضحت ربيعان خلال مداخلة لها لبرنامج ” صباح السعودية” على “قناة السعودية”، أن التعب النفسي لا علاقة له بظهور الثعلبة وقد يتصادف ظهورها مع الحالة النفسية للمصاب.

طرق العلاج

وحول طرق علاجها، قالت ربيعان إن العلاج يعتمد على نسبة الثعلبة ففي حال كانت النسبة أقل من 50% أو نسبة بسيطة  يمكن علاجها بالأدوية الموضعية وفي حال كانت المساحة كبيرة يمكن علاجها بحقن الكورتيزون أو الأدوية المثبطة.

بشكل متساوٍ

من جهة أخرى، أشارت ربيعان أن الثعلبة تصيب النساء والرجال فالكل معرض للإصابة بشكل متساوي.

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