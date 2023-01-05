الثميري مديرًا للإعلام ومتحدثًا رسميًا لتعليم الرياض

في خطوة تطويرية، أصدر الدكتور حسن بن محسن خرمي المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، قرارًا يقضي بتكليف عبدالسلام بن إبراهيم الثميري، مديرًا للإعلام والاتصال ومتحدثًا رسميًا لإدارة تعليم الرياض.

مؤهلاته

يشار إلى أن الثميري حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك سعود، و مدرب معتمد، ويملك خبرة مميزة في مجال الإدارة والإعلام، ولديه رصيد كبير ممتد لأكثر من 18 عامًا متنقلاً بين المواقع الإدارية والإشرافية والتمثيل في مجالات القيادة المدرسية والصحافة.

سجل حافل

كما يملك الثميري ، سجلًا حافلًا في مجال التدريب ورئاسة اللجان في مجالات الإعلام والإدارة والثقافة، حيث نال عدة جوائز محلية وعربية في مجال الصحافة من خلال طرحه وتناوله للكثير من القضايا الهامة، إضافة إلى إسهاماته المميزة في المناسبات الوطنية.

وتقدم أسرة صحيفة “المواطن“التهنئة إلى عبدالسلام بن إبراهيم الثميري وتتمنى له المزيد من النجاح والتميز في مهمته الجديدة.