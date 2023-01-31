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الجاسر: إصدار تأشيرة المرور للزيارة تدعم رؤية 2030

2023-01-31 الساعة 10:59
الجاسر: إصدار تأشيرة المرور للزيارة تدعم رؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق وزارة الخارجية إصدار تأشيرة مرور إلكترونيًا وبشكل فوري ومجاني للمسافرين جوًا، وللراغبين في المرور عبر المملكة أو دخولها، خدمة فريدة تدعم مستهدفات رؤية 2030.

وأشار الجاسر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن هذه الخدمة الفريدة هي ثمرة للتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والناقلات الجوية الوطنية، والتي ستؤدي بدورها إلى تسهيل إجراءات القدوم للمملكة وزيادة تدفق المسافرين بغرض الزيارة والعبور، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

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تأشيرة المرور للزيارة

كانت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، قد أطلقت خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين “جوًا” إلكترونيًا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها؛ حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في دخول المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون اعتبارًا من أمس الاثنين، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جوًا” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليًّا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخارجية أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية ستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

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